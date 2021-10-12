Elazığ'da eve giren yılan paniğe neden oldu - Haberler
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Elazığ'da eve giren yılan paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da eve giren yılan paniğe neden oldu

Elazığ'da bir binanın beşinci katında görülen yılan paniğe neden oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir binanın beşinci katında görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen 2 saatlik çalışmanın sonucunda yakalandı.

Elazığ Kültür Mahallesi Şehit Polis Kamil Gökçeer Sokak'ta ikamet eden Tekin Duman'a köydeki yakınlarından çeşitli malzemeler gönderildi. Malzemeleri boşalttıktan sonra Duman ailesinin evinde akşam saat 17.00 sularında yılan görüldü. Yılanı görüp paniğe kapılan Duman ailesi, durumu Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber alan itfaiye ekipleri eve gelerek yılanı yakalama çalışması başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından, ekipler yılanı balkonda yakaladı.

Yakalanan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı. Yılanın yakalanma anı cep telefonu ile görüntülendi. - ELAZIĞ

Elazığ'da eve giren yılan paniğe neden oldu

Elazığ'da eve giren yılan paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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