Elazığ'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Elazığ'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 46 AEK 965 plakalı otomobil, sanayi kavşağına kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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