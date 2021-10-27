Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 103 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 103 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 103 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 103 şüpheli yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 103 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda, aranan ve asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 103 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 19'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 7 şahıs bulunarak yakınlarına teslim edilirken denetimlerde, 4'ü ruhsatsız ve 1'i kurusıkı olmak üzere toplam 5 adet tabanca, 2'si pompalı ve 1'i av olmak üzere toplam 3 adet tüfek, çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 2 adet bisikletin de belirlenen sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor

Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title