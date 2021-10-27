Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 19 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 103 kişiden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve motorize yunus timlerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarda 103 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 7 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, kurusıkı ve 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, çalıntı olduğu tespit edilen 2 bisiklet bulunarak sahiplerine verildi.

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