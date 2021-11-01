Elazığ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Elazığ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da, daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen akrabalar arasında çıkan silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY (AA) - Elazığ'da, daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen akrabalar arasında çıkan silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan akrabalarının Aksaray Mahallesi'ndeki evine giden bir grup ile evdekiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Av tüfeği ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada, 1 kişi vücuduna isabet eden saçmalarla, 2 kişi de kesici aletle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti.

Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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