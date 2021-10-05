Elazığ'da 'Aile Destek Programı' eğitimleri başladı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Geçici Konaklama Merkezinde kalan ailelere yönelik Aile Destek Programı eğitimleri başladı.

24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından il merkezinde kurulan üç ayrı geçici konaklama merkezinde Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Psikososyal Destek Hizmet Grubu tarafından Aile Destek Programı düzenlenmeye başlandı. Program kapsamında üç ayrı geçici konaklama merkezinde konaklayan ebeveynlere 6 hafta sürecek farkındalık eğitimleri verilecek. Farkındalık eğitimleri ile evli çiftlerin yaşadıkları süreç ve sorunlar, aile olmak ve aile kalmak, ebeveynliğe geçiş ve çocuk yetiştirme, ailede bilinçli medya kullanımı gibi konular işlenecek. Programın ilk oturumu sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Doğukent Geçici Konaklama Merkezinde yapıldı.

Söz konusu program ile ilgili bölgede yaşayan aileleri güçlendirmeyi, sosyal işlevselliklerini arttırmayı ve aile içeresinde yaşanan çeşitli süreçlere ilişkin bireylerin farkındalıkları arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Psikososyal Destek Hizmet Grubu Saha Koordinatörü Cemre Şeyma Kapu, "Psikososyal Destek Hizmet Grubu olarak geçici konaklama merkezlerinde görev yapan ruh sağlığı uzmanlarımız ile bölgede yaşayan ailelerin çeşitli sorunlarına yönelik bireysel danışmanlık hizmeti sunarken bir yandan da toplumsal katılımı hedef alan çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Alanda yaşayan yurttaşlarımızı güçlendirmek, düşünce, duygu ve davranışları konusunda farkındalıklarını arttırmak ve çeşitli yaşam olayları ile birlikte ortaya çıkan işlev kayıplarının önüne geçip bireyleri tekrardan işlevsel kılmak amacıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Yine alanda yaşayan çocuk ve ergenlerin boş zamanlarını etkili değerlendirmeleri amacıyla Çocuk Dostu Alanlarımızda yaş gruplarına yönelik uygun etkinlikler düzenliyoruz" dedi. - ELAZIĞ