Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da geleneksel olarak düzenlenen 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'nin 15'incisi gerçekleştirildi. Etkinlikte dereceye giren üzüm üreticilerine çeşitli hediyeler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik, belediye ve paydaş kuruluşların iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'nin 15'incisi gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Sün köyünde düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Toraman, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, üzüm üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Mehteran takımı ve halk oyunlarının gösterisiyle başlayan festivale, kadın kooperatifleri de katılarak aile ekonomilerine destekte bulundu. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından mahsullerin bereketli olması için dua edildi. Daha sonra jüri tarafından yapılan değerlendirmede dereceye giren üreticilere çeşitli hediyeler verildi. Ardından protokol üyeleri, beyaz önlüklerini giyerek ipe dizilmiş cevizleri bulamaca batırarak kentin tescilli ürünü olan orcik yaptı. Yapılan bağbozumunun ardından düzenlenen festival sona erdi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise ürünleri görünce üreticilerin yüzündeki mutluluğu da hissedebildiğini ifade ederek, "Onları tebrik ediyorum. Hakikaten emeklerinin karşılığını gururla sergiliyorlar. İnşallah hep beraber, birlikte gayret göstererek bu festivali daha ileri noktalara götürürüz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.