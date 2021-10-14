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Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

ELAZIĞ'da geleneksel olarak düzenlenen 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'nin 15'incisi gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da geleneksel olarak düzenlenen 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'nin 15'incisi gerçekleştirildi. Etkinlikte dereceye giren üzüm üreticilerine çeşitli hediyeler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik, belediye ve paydaş kuruluşların iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'nin 15'incisi gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Sün köyünde düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Toraman, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, üzüm üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Mehteran takımı ve halk oyunlarının gösterisiyle başlayan festivale, kadın kooperatifleri de katılarak aile ekonomilerine destekte bulundu. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından mahsullerin bereketli olması için dua edildi. Daha sonra jüri tarafından yapılan değerlendirmede dereceye giren üreticilere çeşitli hediyeler verildi. Ardından protokol üyeleri, beyaz önlüklerini giyerek ipe dizilmiş cevizleri bulamaca batırarak kentin tescilli ürünü olan orcik yaptı. Yapılan bağbozumunun ardından düzenlenen festival sona erdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, üzümün Elazığ için çok değerli bir ürün olduğunu belirterek, "Bu tarımsal ürünümüzün gelişmesi ve hak ettiği yeri bulması ile alakalı Bakanlığımızın araştırma enstitüleri sürekli bir çalışma halindeler. Bağcılıkla da alakalı özellikle Elazığ bağcılığının geliştirilmesi ile alakalı araştırma enstitülerimiz bu konu üzerinde çalışıyorlar. Hem üzümün kalitesinin artırılması hem üzümün zararlılara karşı korunması hem de bizim tarafımızda iktisadi olarak da üzümün değerini bulması ve üreticilere para kazandırmasını sağlayacak tedbirleri almak konusunda çalışıyorlar. Ülkemiz yaklaşık 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm üretimi ile dünyada 5'inci sırada yer alarak dünya üzüm üretimi miktarının önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. İlimiz şıralık üzüm üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 11'ini, sofralık üzüm üretiminde ise yüzde iki buçuğunu karşılıyor. Elazığ ilinde ekonomik anlamda yetiştirilen sofralık çeşitler Öküzgözü, Köhnü, Şilfoni, Tahirnebi, Ağınbeyazı, Kırmızı. Şıralık çeşitler ise Öküzgözü, Boğazkere, Köse, Kabarcık çeşitleridir. İlimizde yetiştirilen üzümlerden Öküzgözü ve Boğazkere çeşitleri coğrafi işaret almıştır. Bakanlığımızın üzüm destekleme politikalarına baktığımızda 2020 yılı destekleri kapsamında standart fidan kullanan üreticiye dekara 100 TL, sertifikalı fidan kullanan üreticiye ise 280 TL destek verilmektedir. Üzüm üreticilerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, dış pazarda rekabet güçlerinin artırılması, üretimde sürekliliğin sağlanabilmesi için 2020 yılında dekara 15 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği, 40 TL toprak analiz desteği ve biyoteknik biyolojik mücadele kapsamında toplam 130 TL destek verilmektedir" dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise ürünleri görünce üreticilerin yüzündeki mutluluğu da hissedebildiğini ifade ederek, "Onları tebrik ediyorum. Hakikaten emeklerinin karşılığını gururla sergiliyorlar. İnşallah hep beraber, birlikte gayret göstererek bu festivali daha ileri noktalara götürürüz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.


Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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