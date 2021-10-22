Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, piyasa değeri 125 bin TL olan kaçak tütün ürünleri ile çay ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, piyasa değeri 125 bin TL olan kaçak tütün ürünleri ile çay ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada bir şüphelinin gümrük kaçağı ürünler getireceği belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin malzeme getirdiği aracı belirleyen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, piyasa değeri 125 bin TL olan gümrük kaçağı, bandrolsüz ve faturasız 250 bin adet makaron ve 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri
Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun

Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun

 Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title