ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ - Haberler
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ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık' projesine destek amacıyla 3 bin metrekare alan üzerine yapılan tesisin 2022 yılı başında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık' projesine destek amacıyla 3 bin metrekare alan üzerine yapılan tesisin 2022 yılı başında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Elazığ Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesine destek amacıyla birinci sınıf atık getirme merkezi hayata geçiriliyor. Bizmişen bölgesinde 3 bin metrekare alan üzerine yapılan tesise, kurulacak alo atık hattı sayesinde elektronik atıklar, tehlikeli atıklar, hacimli atıklar, ambalaj atıkları, piller ve benzeri birçok nitelikli atığın bu merkezde toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması planlanıyor. 2022 yılı başında faaliyete geçmesi hedeflenen tesis sayesinde israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Elazığ Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Zuhal Ekmen tesis ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belediyemiz israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık yönetim sistemini daha önce başlatılan Elazığ Belediyesi, başarılı bir çalışmaya daha imza atmaktadır. Projemizin faaliyete başlaması ile beraber sıfır atık belgesi başvurumuz yapılacaktır. Bugün de Elazığ Belediyesi 1. Sınıf atık getirme merkezini hayata geçiriyoruz. Alo atık hattı sayesinde elektronik atıklar, tehlikeli atıklar, hacimli atıklar, ambalaj atıkları, piller ve benzeri birçok nitelikli atığın bu merkezde toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması planlanmaktadır. Belediyemize ait 3 bin metrekare bir alan üzerine yapılacak merkezimiz 2022 yılı başında faaliyete başlayacaktır. Vatandaşımızın bu konuya sahip çıkarak bu tür atıklarını daha önce il geneline bıraktığımız sıfır atık kumbaralarına atmalarını rica ediyorum."

ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ
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Haber: ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ - Haberler
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