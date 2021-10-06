El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı - Haberler
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El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğretmenin okul önündeki rampada el frenini çekmeden park ettiği otomobil, kayarak okul kapısındaki öğrencilere çarptı, kazada 4 öğrenci yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğretmenin okul önündeki rampada el frenini çekmeden park ettiği otomobil, kayarak okul kapısındaki öğrencilere çarptı, kazada 4 öğrenci yaralandı.

Kaza, Manavgat Milli Egemenlik İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul öğretmenlerinden Ebubekir Ekici, okulun önünde bulunan rampada 07 LRP 89 plakalı otomobilini, el frenini çekmeden park etti. Öğretmen ayrıldıktan sonra geri geri rampa aşağı inmeye başlayan otomobil, okul kapısında bulunan öğrencilere çarptı. Çocuğunu okula getiren Mehmet Güneş isimli velinin 06 ZFN 90 plakalı otomobilinin tamponuna çarparak yavaşlayabildi. Kazada otomobilin çarptığı A.M.Ö. (12), S.K. (11), R.G. (13) ve E.N.A.(12) isimli kız öğrenciler yaralandı. Yaralanan öğrenciler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayı duyan Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gören Kaymakam Demir, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANTALYA

El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

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