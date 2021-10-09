EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİL, HAREKETLENİP SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI - Haberler
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EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİL, HAREKETLENİP SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin ana yola çıkarak, seyir halindeki otomobile çarpması, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin ana yola çıkarak, seyir halindeki otomobile çarpması, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna giren sürücü, otomobilin el frenini çekmeden inip, markete girdi. Araç ise kısa süre sonra hareketlenip, ana yola çıkarak, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazayı görenler, koşarak otomobilin el frenini çekerken, araçlarda hasar oluştu. Bu anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİL, HAREKETLENİP SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİL, HAREKETLENİP SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİL, HAREKETLENİP SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİL, HAREKETLENİP SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
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Haber: EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİL, HAREKETLENİP SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI - Haberler
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