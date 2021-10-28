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El freni çekilmeyen araç, otomobile çarpıp bahçeye düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

El freni çekilmeyen araç, otomobile çarpıp bahçeye düştü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç önce otomobile çarptı ardından sitenin bahçesine düştü.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - El freni çekilmeyen araç, otomobile çarpıp bahçeye düştü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç önce otomobile çarptı ardından sitenin bahçesine düştü.

Kaza Cemal Caymaz Mahallesi Elfirek Sokak'ta meydana geldi. Zeki Çelik isimli öğretmen78 SL 678 plakalı hafif ticari aracını Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi önüne park etti. El freni çekilmeyen araç bir süre sonra hareket etmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde geri geri gelen araç önce başka bir araca çarpıp ardından da duvarını yıktığı sitenin bahçesine düştü. Şans eseri olay yerinden öğrencinin geçmemesi faciayı engellerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Arabayı park edip okula girdiğini söyleyen Zeki Çelik, "El frenini çekmeyi unutmuşum. Ondan sonra araba geri geri hareket edip düşmüş. Kimseye zarar vermemiş" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

El freni çekilmeyen araç, otomobile çarpıp bahçeye düştü

El freni çekilmeyen araç, otomobile çarpıp bahçeye düştü

El freni çekilmeyen araç, otomobile çarpıp bahçeye düştü

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