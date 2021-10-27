El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı - Haberler
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El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesindeki bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesindeki bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangında 2 sivil yaralandı.

Halep kentinin doğu kırsalında bulunan El-Bab ilçesinin Al-Rai (Çobanbey) bölgesinde bir akaryakıt istasyonunun deposunda patlama yaşandı. Alevlerin ve siyah dumanların gökyüzünü kapladığı patlamada, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlk yardım ekipleri de olay yerine sevk edilirken, yapılan açıklamalara göre patlamada 2 sivil vatandaş yaralandı.

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)

El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı

El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı

El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı

El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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