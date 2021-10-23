Ekvador'da cezaevinde 7 mahkumun cansız bedeni bulundu

Suç oranının arttığı Ekvador'da yer alan bir hapishanede 7 mahkum ölü bulundu.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hapishane sisteminden sorumlu kuruluş SNAI, Guayaquil şehrinde bulunan ve geçtiğimiz eylülde çeteler arasında şiddetli çatışmalar sonucu 119 mahkumun hayatını kaybettiği Litoral Hapishanesi'nde bir hücrede 7 mahkumun cesedinin bulunduğunu açıkladı. SNAI'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cezaevinin 10'uncu hücresinde bulunan ziyaret alanında 7 mahkumun cansız bedenleri asılmış şekilde bulundu" denildi. Hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, SNAI'nin yeni ölümleri araştırmak için polis ve savcılarla işbirliği yaptığı duyuruldu. Mahkum yakınları ise olayı protesto etmek için cezaevinin önünde toplandı.

Eylül ayındaki şiddetli isyanların ardından dünyanın en tehlikeli hapishanesi olarak kabul edilen Litoral'de, geçtiğimiz günlerde de 4 mahkum asılmış halde bulunmuştu.

Ekvadorlu sporcu öldürüldü

Ekvador'un tanınmış sporcularından Alex Quinonez, Guyaquil şehrinde bir alışveriş merkezinin dışında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırı sonucu 32 yaşındaki Quinonez'in yanındaki bir kişi de yaralanmıştı. Ekvador Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Alex Quinonez'in öldürüldüğünü büyük üzüntüyle doğruluyoruz. Hayal kurmamıza izin veren, bizi duygulandıran büyük bir sporcuyu kaybettik, o bu ülkenin yetiştirdiği en büyük atletti" ifadelerini kullanmıştı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso ise, "Huzur içinde yatsın, onu öldürenler cezasız kalmayacak" demişti.

Ekvador'da artan suç oranları OHAL ilan ettirdi

Ekvador Devlet Başkanı Lasso artan suç oranı nedeniyle bu haftanın başlarında ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) etmişti. Lasso devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Ekvador sokaklarında tek bir düşman var, uyuşturucu kaçakçılığı. Olağanüstü hal ilan ettiğimiz için silahlı kuvvetlerimiz ve polisimiz sokaklarda güçlü bir şekilde hissedilecek" ifadelerini kullanmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı arttıkça cinayet ve hırsızlık gibi suçların da arttığını vurgulayan Lasso, güvenlik güçlerini korumak için yeni bir birim de kurulduğunu belirtmişti. Lasso ayrıca, OHAL'in ilk etapta 60 gün süreyle yürürlükte kalacağını ifade etmişti.

Öte yandan, resmi rakamlara göre, ülkede bu yılın ilk 8 ayında işlenen cinayet sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat artmış durumda. - QUITO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri