Ekvador'da artan suç oranı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekvador'da artan suç oranı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Ekvador'da artan suç oranı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da son zamanlarda artan suç oranı nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da son zamanlarda artan suç oranı nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, suç istatistiklerinde ciddi artışların meydana geldiğini belirterek ülkede kamu güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla 60 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İlgili kararnameyi imzalayan Lasso, meydana gelebilecek olumsuz koşulların kontrol altında tutulmasının, barış içinde bir arada yaşamanın ve kamu düzeninin yeniden kurulmasının amaçlandığını bildirdi.

Kararnameye göre, suç oranının yüksek olduğu kıyı kenti Guayaquil'de ve komşu ülkelerin sınırlarında polis ve askeri birlikler geniş çaplı önlemler alacak.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title