EKSİK KALAN TABELALAR TAMAMLANDI

Toplam altı noktaya takılan eksik tabelalar olası yaşanabilecek afetlerde bölgede yaşayan vatandaşları Afet Acil Toplanma Alanlarına yönlendirecek. Yalova Belediyesi mücavir alan sınırları dahil bir çok noktada bulunan yönlendirme tabelaları üzerlerinde bulunan Kare Kod akıllı telefonlar tarafından QR Kod tarayıcı tarafından okutulabilecek. QR Kod ile okunacak Kare Kodla, Afet Acil Toplanma Alanlarının enlem, boylam yerlerini görülebilecek ve vatandaşlar en yakın alana yönlendirilecekler.

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