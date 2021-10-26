Ekran kartlarından kripto para madenciliğini sona erdirecek The Merge 2022'ye kadar gelmeyecek

Kripto para madenciliği yasağının değerli ekran kartı stokları üzerindeki etkisini oldukça fazladır. Tüm dünyada kripto para madenciliği furyası nedeniyle ekran kartları yok denecek kadar azaldı. Azalması nedeniyle de ikinci el ekran kartı fiyatlarında büyük bir yükseliş görüldü.

Ekran kartı stoklarını rahat bıraktıracak sadece kripto para için kullanılacak olan The Merge, 2022'ye kadar gelmeyeceği açıklandı.

Mayıs ayından bu yana Ethereum'un konsensüs mekanizmalarını yoğun enerjiyle, GPU'nun kanıtı modelinden daha hafif, hesaplamalı olmayan yoğun bir proof-of-stake modeline kaydırılması bekleniyor. O zamanlar bunun sadece birkaç ay süreceği söylenmişti fakat herhangi bir gelişme sağlanmadığı için ekran kartları, madenciler için hala yüksek talep görüyor.

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Ethereum'un uzay gemisi metaforuna giren 'The Docking' olarak da bilinen bu parça, kripto para biriminin Eth2'ye evriminin bir sonraki aşamasının bir bölümünü oluşturuyor. Ethereum sitesinin açıkladığı gibi, "Ethereum'u daha ölçeklenebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilir gibi Eth2 vizyonunu gerçekleştirmede gerçekten heyecan verici bir adım."

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