Ekonomik krizdeki Lübnan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda üçüncü zam - Haberler
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Ekonomik krizdeki Lübnan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda üçüncü zam

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Ekonomik krizdeki Lübnan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda üçüncü zam

Lübnan'da Merkez Bankasının sübvansiyonu kesmesi ve petrol fiyatlarındaki küresel artış, akaryakıt fiyatlarının son bir ay içinde üçüncü defa zamlanmasına yol açtı.

Lübnan'da Merkez Bankasının sübvansiyonu kesmesi ve petrol fiyatlarındaki küresel artış, akaryakıt fiyatlarının son bir ay içinde üçüncü defa zamlanmasına yol açtı.

Lübnan Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarındaki artışı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, 95 oktanlık 20 litre benzin fiyatının 202 bin Lübnan lirasından (10 dolar) 302 bin liraya (15 dolar) yükseldiği kaydedildi.

Isıtma ve mutfakta kullanılmak için doğal gaz sisteminin bulunmadığı Lübnan'da mutfak tüpünün 180 bin liradan (9 dolar), 229 bin liraya (13 dolar) çıktığı aktarıldı.

Enerji Bakanlığı son olarak 22 Eylül'de akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidildiğini duyurmuştu.

Lübnan'da akaryakıt fiyatları bu yılın başından itibaren en az 5 zam gördü.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Lübnan'da 10 Eylül'de göreve başlayan Necib Mikati hükümeti henüz yardım karnesine ilişkin somut bir adım atmış değil.

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AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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