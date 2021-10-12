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Ekonomik İşbirliği Teşkilatından Tahran'da diplomatik şiir gecesi

AA / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel
Ekonomik İşbirliği Teşkilatından Tahran'da diplomatik şiir gecesi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsü, İran'ın başkenti Tahran'da diplomatların katılımıyla şiir gecesi düzenledi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsü, İran'ın başkenti Tahran'da diplomatların katılımıyla şiir gecesi düzenledi.

Merkezi Tahran'da bulunan, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 10 üyeli Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsünün İranlı şair Hafız Şirazi'yi anmak amacıyla düzenlediği geceye yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün yanı sıra İngiltere, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Belarus büyükelçileri ile İran Fars Dili Kurumu Başkanı Haddad Adil de programda yer aldı.

Büyükelçi Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinlikte ülkeler arasındaki dostluk, kardeşlik ve muhabbetin edebiyat vasıtasıyla yayılmasını sağlayacak bir ortam oluştuğunu belirterek, "Sadece siyasi, ticari ilişkilerin değil kültürel ve sanatsal ilişkilerin ve bu anlamda klasik edebiyatın da son derece kaynaştırıcı bir görev üstlendiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Klasik Türk edebiyatı üzerinde de etkisi olan Şirazi'nin şiirlerini Farsça, Türkçe ve diğer dillerde okuduklarını aktaran Örs, "Bu gecenin bölgemizdeki dostluğa, kardeşliğe ve barışa katkı vermesi amacıyla İran'da yaşayan büyükelçiler bir araya geldik. Bu vesileyle şiirin ve edebiyatın gücünü görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Gecede Büyükelçi Örs de Hafız Şirazi'nin bir şiirini Farsça okudu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatından Tahran'da diplomatik şiir gecesi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatından Tahran'da diplomatik şiir gecesi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatından Tahran'da diplomatik şiir gecesi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatından Tahran'da diplomatik şiir gecesi

AA / Eisa Mohammadi - Son Dakika Haberleri
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