Ekim ayında deniz ve güneş keyfi

ANTALYA (AA) - Konyaaltı Sahili

Denize giren ve yüzenler

Sahilde yürüyüş yapanlar

Sahilde bisiklete binenler

Yeşil alanlarda Piknik yapanlar ve oturanlar ANTALYA - Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri de denize girdi.