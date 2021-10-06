Ekim ayında deniz ve güneş keyfi - Haberler
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Ekim ayında deniz ve güneş keyfi

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Konyaaltı Sahili Denize giren ve yüzenler Sahilde yürüyüş yapanlar Sahilde bisiklete binenler Yeşil alanlarda piknik yapanlar ve oturanlar ANTALYA - Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri de denize girdi.

ANTALYA (AA) - Konyaaltı Sahili

Denize giren ve yüzenler

Sahilde yürüyüş yapanlar

Sahilde bisiklete binenler

Yeşil alanlarda Piknik yapanlar ve oturanlar ANTALYA - Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri de denize girdi.

Ekim ayında deniz ve güneş keyfi

Ekim ayında deniz ve güneş keyfi

Ekim ayında deniz ve güneş keyfi

Ekim ayında deniz ve güneş keyfi
AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri
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