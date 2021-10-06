Ekim ayında deniz ve güneş keyfi
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Konyaaltı Sahili Denize giren ve yüzenler Sahilde yürüyüş yapanlar Sahilde bisiklete binenler Yeşil alanlarda piknik yapanlar ve oturanlar ANTALYA - Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri de denize girdi.
ANTALYA (AA) - Konyaaltı Sahili
Denize giren ve yüzenler
Sahilde yürüyüş yapanlar
Sahilde bisiklete binenler
Yeşil alanlarda Piknik yapanlar ve oturanlar ANTALYA - Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri de denize girdi.