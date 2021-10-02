Muğla'da ekim ayında deniz keyfi

Türkiye'nin batı bölgelerinde sıcak hava hala etkisini sürdürüyor. Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde sahil yazdan kalma günleri yaşarken, vatandaşlar ekim ayında deniz keyfi yaşıyor.

Hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18-20 derece seyrettiği Muğla'nın sahil kesimlerinde vatandaşlar yaz aylarının son demlerini sahil ve deniz keyfi yaparak geçiriyor.

Hafta sonu olması edeniyle günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Akyaka sahili yaz aylarını aratmıyor. Sahilde şezlong ve şemsiyelerin tamamı dolu olurken, günübirlik tatilciler deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin en iyi rüzgar sörfü alanı seçilen Akçapınar sahilinde ise kitesörfçüler (uçurtma sörfü) sörfleri ile gün boyu sahilde kitesörf yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Akyaka'nın en önemli destinasyonlarından birisi olan Kadın Azmağı tekne turları da hala revaçta. Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından Kadın Azmağında düzenlenen tekne turlarında teknelerin biri geliyor, diğeri tura çıkıyor.

Akyaka'da azmak turu düzenleyen tekne kaptanı Şadi Durmaz, "Havalar serinlemeye başlasa da insanların Aşkyaka sevdası bitmiyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışı başladı ama biz burada yazı yaşamaya devam ediyoruz" dedi.