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Ekim ayı ortasında Kemer sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ekim ayı ortasında Kemer sahillerinde yoğunluk yaşanıyor Yurdu etkisi altına alan soğuk havalar Kemer'i teğet geçti Antalya'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı misafirler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ekim ayı ortasında Kemer sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Yurdu etkisi altına alan soğuk havalar Kemer'i teğet geçti

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı misafirler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yurdun birçok bölgesinde soğuk havalar etkisini hissettirmeye başlarken, Türkiye'nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer'de sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Ekim ayının ortalarına gelinmesine rağmen yerli ve yabancı misafirler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkarıyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Kemer'de bazı turistler sahillerde gezdi, bazıları plajda güneşlendi, bazıları da denize girdi. Çocuklar ise sıcak havanın tadını deniz kenarında oynayarak çıkardı.

"Kemer artık hak ettiği yere geliyor"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Ekim'in 15 olmasına rağmen Kemer'de çok güzel bir hava olduğunu söyledi. Yerli ve yabancı misafirlerin Kemer Halk Plajı'nda yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Başkan Topaloğlu, "Yerli ve yabancı misafirler denize giriyor. Şu anda Ekim 15'i olmasına rağmen Kemer'deki otellerde büyük bir doluluk oranı mevcut. Kemer halk plajı zaten dolu. Kalabalık eksik olmuyor. Seneye daha iyi olacağını düşünüyorum. Kemer artık hak ettiği yere yavaş yavaş geliyor. Turizm sezonu yaklaşık 1 ay daha uzadı. Kemer kış aylarında bazı oteller kapanmayacak ve hizmet vermeye devam edecek. Bunlar Kemer esnafı ve Kemer halkı için güzel haber" diye konuştu.

Ekim ayı ortasında Kemer sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Ekim ayı ortasında Kemer sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Ekim ayı ortasında Kemer sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Ekim ayı ortasında Kemer sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ekim ayı ortasında Kemer sahillerinde yoğunluk yaşanıyor - Haberler
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