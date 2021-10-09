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Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

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Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, başkanlığında bir araya gelen belediye meclis üyeleri, gündemdeki konuları görüştü. Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, gündeme getirilen konularla ilgili dosyalar üzerinde gerekli görüşmeler yapıldı. Uygun görülen dosyalar, görüşmeler neticesinde kabul edildi.

Toplantı sonunda Belediye Başkanı Kılınç, alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulunarak; "Ekim ayı Belediye Meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her koşulda bizlere inanan ve destek veren halkımıza ve bu şehre sahip çıkmak için 7/ 24 çalışıyoruz" dedi.

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