Ekim Ayı Meclis Toplantısı
15. 10. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİ, 18 EKİM 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR.
15. 10. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİ, 18 EKİM 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR. DUYURULUR. .
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