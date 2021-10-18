Ekim Ayı Halk Toplantısı Yarın Yapılacak

Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek, hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantısı 18. 10. 2021 Salı günü saat 15. 00'te Valilik B Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Tüm vatandaşlara duyurulur.

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