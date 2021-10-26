Ekim 2021 VALORANT Topluluk Turnuvası detayları!

Her ay düzenli olarak düzenlenen turnuvaların ekim ayına hazır mısınız? Riot Games Ekim 2021 VALORANT Topluluk Turnuvası detaylarını paylaştı. Gelin bu ay yapılacak olan turnuvanın detaylarına beraber bakalım!

Turnuva Formatı

Kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirilecek. Tekli eleme sistemiyle ilerleyecek turnuva ağacında karşılaşmalar yarı finale kadar tek maç üzerinden, yarı final, final ve 3.lük ise 3 maç üzerinden oynanacak. Turnuva 2 gün sürecek, turnuvanın ilk gününde 16 takım kalana kadar turnuva ağacında ilerlenecek, ikinci günde son 16 takım mücadele edecek.

Ödüller

Takım: 5 adet "Razer BlackShark V2 Pro Wireless Kulaklık"

Takım: 5 adet "Razer Blackwidow V3 Green Switch Türkçe RGB Mekanik Klavye"

Takım: 5 adet "Razer Viper 8KHz Fare"

Katılım kuralları için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz!

Turnuvanın katılım formu bu bağlantıda!

Playerbros - Son Dakika Haberleri