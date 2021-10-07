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EKEV ve ERSİAD Yönetiminden Sayın Valimize Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
EKEV ve ERSİAD Yönetiminden Sayın Valimize Ziyaret

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca ve yönetim kurulu üyeleri, Erzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ERSİAD) Başkanı Saim Bahadır Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca ve yönetim kurulu üyeleri, Erzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ERSİAD) Başkanı Saim Bahadır Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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Haber: EKEV ve ERSİAD Yönetiminden Sayın Valimize Ziyaret - Haberler
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