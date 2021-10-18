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Ek Yerleştirme/Yatay Geçişle Kayıtlanan Öğrenciler Hk.

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Ek Yerleştirme/Yatay Geçişle Kayıtlanan Öğrenciler Hk.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Ek Yerleştirmeyle veya Yatay Geçişle üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden;* HAZIRLIK SINIFI BULUNMAYAN bölümlere kayıt yaptırmış olanlar için Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı başvuruları 17 - 22 Ekim 2021 (saat 17.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Ek Yerleştirmeyle veya Yatay Geçişle üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden;

* HAZIRLIK SINIFI BULUNMAYAN bölümlere kayıt yaptırmış olanlar için Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı başvuruları 17 - 22 Ekim 2021 (saat 17. 00'a kadar) tarihleri arasında açılmıştır. Bu tarihlerden sonra başvuru kabul edilmeyecektir. Bu süreçte YALNIZCA EK YERLEŞTİRME veya YATAY GEÇİŞLE kayıtlanan öğrenciler başvuruda bulunabilir. Sınav 26 Ekim 2021 Salı günü saat 13. 00'da Güre Yerleşkesi Fen- Edebiyat Fakültesi A Blok'ta YÜZYÜZE şekilde gerçekleştirilecektir. İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı başvuru formu için tıklayınız.

* HAZIRLIK SINIFI olan Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü ve Espiye Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümüne EK YERLEŞTİRME veya YATAY GEÇİŞLE kayıtlanan öğrencilerimiz 17 - 23 Ekim 2021 (saat 17. 00'a kadar) tarihileri arasında hazırlık yeterlik/muafiyet sınavına başvurabilirler. Bu bölümler için sınav, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10. 00 ve 13. 00'daiki aşamalı olarak yapılacaktır. HAZIRLIK SINIFI Yeterlik/Muafiyet Sınavı başvuru formu için tıklayınız.

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