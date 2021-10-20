(ek bilgiyle) Kadın sürücüyü dövdü, 'saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

ESENYURT'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosikletli, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Salim Bilici, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" dedi. Mehmet Salim Bilici çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darbetti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darbedilen Sühendan K, ambulansla hastaneye götürüldü.

"TEKME TOKAT DALDI"

"KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

KADINA SALDIRI ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri