(ek bilgiyle) KADIN SÜRÜCÜYÜ DÖVDÜ, 'SAÇI KISAYDI ERKEK SANDIM' DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Olay, önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darbetti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darbedilen Sühendan K, ambulansla hastaneye götürüldü.

"TEKME TOKAT DALDI"

"KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

KADINA SALDIRI ANI KAMERADA

Motosikletlinin kadını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin, yanına yanaştığı otomobilden inen kadını darbettiği, çevredekilerin gelerek araya girdikleri görülüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri