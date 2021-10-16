İSTANBUL (Ek bilgiyle) BEYOĞLU'NDA TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI; TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı. Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi. Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-Çevredekilerin araya girmesi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri