İSTANBUL (Ek bilgiyle) BEYOĞLU'NDA TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI; TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI - Haberler
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İSTANBUL (Ek bilgiyle) BEYOĞLU'NDA TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI; TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL (Ek bilgiyle) BEYOĞLU'NDA TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI; TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Beyoğlu'nda bir kişi, kendisini almadığı iddiasıyla şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Beyoğlu'nda bir kişi, kendisini almadığı iddiasıyla şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı. Olay hakkında konuşan taksici Şinasi Tüfekçibaşı, "Önümdeki taksiye binmek istedi. O almayınca geldi, bana saldırdı. Aracımın üzerine çıkıp, bana küfür ve hakaretler etti" dedi.

Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı. Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi. Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan taksi şoförü Şinasi Tüfekçibaşı, "Benim önümdeki taksiye binmek istedi. Benim tepe lambam kapalıydı. Aracım motor arızası vermişti. O almayınca geldi bana saldırdı. Alkollüydü. Aracımın üzerine çıkıp, bana küfür ve hakaretler etti. Daha sonra çevredekiler araya girince uzaklaştı" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Adamın, taksinin önünü kesmesi

-Diğer sürücülerin korna çalması

-Adamın taksinin kaputuna çıkması

-Çevredekilerin araya girmesi


- İstanbul

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