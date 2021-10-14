(Ek Bilgilerle)METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI - Haberler
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(Ek Bilgilerle)METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(Ek Bilgilerle)METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

METROBÜS duraklarında dilencilik yapan kişilere yönelik olarak polis ve zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi.

METROBÜS duraklarında dilencilik yapan kişilere yönelik olarak polis ve zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi. Dilencilik yapan 14 kişi gözaltına alınırken, dilencilik yaptırıldıkları belirlenen 37 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Dilendirilen bazı çocukların ekipleri görünce korkudan ağladıkları görüldü.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dilenci Zabıta Amirliği ve Trakya Zabıta Amirliği ekipleri, Zincirlikuyu ile son durak olan TÜYAP durakları arasında dilencilere yönelik olarak operasyon yaptı. Duraklarda dilencilik yaptıkları belirlenen 2'si erkek, 12'si kadın 14 kişi gözaltına alınarak, üzerlerindeki paralara el konuldu. Bu kişilerin her birine Kabahatler Kanunu gereğince 204 lira idari para cezası uygulandı. Dilencilik yaptıkları belirlenen 8'i Romanya uyruklu, 20'si Suriye uyruklu 37 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Çocukların işlemlerin ardından yurda yerleştirilecekleri öğrenildi. Öte yandan, dilendirildikleri belirlenen bazı çocukların ekipleri görünce korkup, ağladıkları kameraya yansıdı. Ekipler, çocuklara meyve suyu vererek sakinleştirmeye çalıştı.

BİR KİŞİ EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI

Metrobüs durağında gözaltına alınan bir kişi zabıta ve polis ekiplerine zorluk çıkardı. Ekiplere direnen kişi, küfür edip hakaretler yağdırırken, basın mensuplarına da saldırmaya çalıştı. Ekipler zorluk çıkaran kişiyi güçlükle sakinleştirdi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

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