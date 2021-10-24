Ejder Yalçın nedir, kimdir? sorusu son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında sıkça bahsi geçen Ejder Yalçın ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Ejder Yalçın kimdir? Ejder Yalçın nedir?" soruları araştırılmaktadır. İşte Ejder Yalçın ile ilgili detaylar.

EJDER YALÇIN NEDİR?

Nurol Ejder ya da diğer ismiyle Ejder Yalçın, Nurol Makina tarafından üretilen Türk yapımı bir zırhlı personel taşıyıcı serisidir. Ejder 6x6 ve Ejder Yalçın 4x4 olmak üzere iki modeli bulunmaktadır.

EJDER YALÇIN TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARACI HAKKINDA

EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, Nurol Makina tarafından, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve kırsal BEKA alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip, harekât sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platformdur.

EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, yüksek torka sahip dizel motoru ve tam bağımsız süspansiyon sistemi ile yüksek arazi performansı sunmaktadır. EJDER YALÇIN 4x4'ün geliştirilmesi sırasında üstün bekâ özelliklerinin yanı sıra kullanıcının operasyonel ve ergonomik ihtiyaçları da göz önünde tutulmuş ve böylece personelin güven içinde, etkin görev yapması için ideal bir platform oluşturulmuştur.

EJDER YALÇIN TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ KONFİGÜRASYONLARI

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilmekte ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebilmektedir.

EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı; Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı, Keşif Aracı, Taktik Füze Taşıma/Fırlatma Aracı, Komuta Kontrol Aracı, Hava Savunma Aracı, Muharebe Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı,

KBRN Keşif Aracı, Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı, Tansksavar Aracı, Havan Aracı ve Zırhlı Ambulans Aracı gibi kullanıcının değişik harekât ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaktadır.

EJDER YALÇIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi

Ergonomik tasarım

Manuel ve uzaktan kontollü farklı silah sistemleri entegrasyon imkanı

Sağ ve sol el kullanımına uygun silah mazgalları

Patlak Gider (Run-Flat) lastikler

Personelin araca hızlı giriş çıkışına olanak veren 5 kapılı konfigürasyon

Araç içi barut gazı tahliye fanları

Hazır telsiz alt yapısı

Araca entegre redresör

Hidrolik takviyeli direksiyon sistemi

Hızlı, kolay ve düşük maliyetli bakım

Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikalı

EJDER YALÇIN'I KİM ÜRETMEKTEDİR?

Ejder Yalçın zırhlı arazi aracı Nurol Makina tarafından üretilmektedir.

EJDER YALÇIN KAÇ TONDUR?

Ejder Yalçın zırhlı arazi aracı 18 tondur. Ayrıca 4 ton faydalı yük taşıma kabiliyeti vardır.

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