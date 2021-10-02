ZONGULDAK (İHA) - Yurt dışında ithal edilen ve son olarak Türkiye'de Antalya'da yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi Zonguldak'ta da tezgahlarda yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tattığı ejder meyvesi vatandaşların ilgi odağı oldu. Vitamin ve mineral deposu olan ejder meyvesi tezgahlarda tanesi 20 TL'den satılmaya başlandı.

Ejder meyvesinin kimsenin pek fazla bilmediği vitamin deposu bir meyve olduğunu ifade eden esnaf Kenan Akgoz, "Ejder meyvesi öncelikle yurt dışında yetişiyor. Sonra da Antalya'da yetişmeye başladı. Vitamin ve mineral olarak zengin bir meyvedir. Kimse bilmediği için çok zengin meyvedir. Cumhurbaşkanımız da bu meyveden tattığı için artık vatandaşlarımız da bu meyveyi bilmekte. Cumhurbaşkanımızın bu meyveyi tatmasından dolayı vatandaşlarımız da oradan bu meyveye rağbet gösteriyor. Fiyat olarak tanesi 20 TL'den satılıyor. Pek fazla bilinmiyor" dedi. - ZONGULDAK