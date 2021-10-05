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Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü gençlerin yedikleri ceza umurlarında olmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü gençlerin yedikleri ceza umurlarında olmadı

Mimar Sinan Mahallesi okullar bölgesinde sürücü belgesiz motosiklet kullanan 3 gence trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmak suçundan toplam 8 bin 526 TL para cezası uyguladı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Mimar Sinan Mahallesi Okullar bölgesinde sürücü belgesiz motosiklet kullanan 3 gence trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmak suçundan toplam 8 bin 526 TL para cezası uyguladı.

Mimar Sinan Mahallesi okullar bölgesinde devriye görevi yapan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı ekip, 3 gencin tehlike oluşturacak şekilde motosiklet kullandığını ve Aydınevler Mahalle Muhtarlığı yanında bulunan Oğuz Kaan Parkına geldiğini görünce trafik ekibi istedi.

Parka gelen Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı trafik ekibi yaptığı kontrollerde, aynı zamanda motosikletlerin sahipleri olduğu belirlenen 07 LKS 91 plakalı motosikleti kullanan H. T. Y., 07 LJU 89 plakalı motosikleti kullanan U.C.K. ve 07 LRM 30 plakalı motosikleti kullanan O.M.S.'nin sürücü belgelerinin olmadığını belirledi. Trafik ekibi, 3 motosiklet sürücüsü gence sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 2.698'er, kask takmamaktan 144'er TL olmak üzere toplam 8 bin 526 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü gençlerin yedikleri ceza umurlarında olmadı

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü gençlerin yedikleri ceza umurlarında olmadı

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Haber: Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü gençlerin yedikleri ceza umurlarında olmadı - Haberler
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