Eğriboz'u sel vurdu - Haberler
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Eğriboz'u sel vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi.

Yaklaşık 2 ay boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nı (Evia) bu defa da sel vurdu. Adada etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi. Çok sayıda evi su basarken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yollar kapandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, suyun çekildiği yerlerde ise geride büyük miktarda çamur kaldı. Aghia Anna, Kotsikia ve Ahladi köyleri selden en çok etkilenen bölgeler olurken, bölge sakinleri daha şiddetli sel baskınları olması durumunda evlerini terk etmek zorunda kalabileceklerinden korkuyor.

Öte yandan, Eğriboz Adası'nda Ağustos ayının başında çıkan yangında yaklaşık 190 bin hektar alan yanmıştı.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Eğriboz'u sel vurdu

Eğriboz'u sel vurdu

Eğriboz'u sel vurdu

Eğriboz'u sel vurdu

Eğriboz'u sel vurdu

Eğriboz'u sel vurdu

Eğriboz'u sel vurdu

Eğriboz'u sel vurdu

Eğriboz'u sel vurdu

Eğriboz'u sel vurdu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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