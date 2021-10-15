Eğriboz Adası'nda sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Eğriboz Adası'nda sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Eğriboz Adası'nda sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Eğriboz Adası'nda meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Eğriboz Adası'nda meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Eğriboz Adası'ndaki selde kaybolan 69 yaşındaki kişinin cansız bedenine itfaiye ekipleri ulaştı.

Bölgede çobanlık yaptığı bildirilen kişinin yoğun yağışlar başladığında itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediği kaydedildi.

Sel sırasında sürüklenen aracından uzak bir noktada bulunan kişinin itfaiye ekiplerini arayarak, "Tehlikedeyim, su beni sürüklüyor" dedikten sonra kendisiyle bir daha iletişime geçilemediği bildirildi.

Yunanistan'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Eğriboz Adası ve Kerkira Adası başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde dünden beri devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde bugün okullar tatil edilirken, bazı bölgelerde su ve elektrik kesintileri yaşandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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