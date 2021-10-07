EGM, Konya Bilim Festivali'nde yerli ve milli kriminal ürünleri tanıtıyor

KONYA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Bilim Festivali'nde yerli ve milli ürünleri tanıtıyor.

Konya Bilim Merkezinde düzenlenen kamu kurumları, üniversiteler ve iş dünyasından da temsilcilerin katıldığı 8. Konya Bilim Festivali'nde Kriminal Daire Başkanlığı, sahada aktif kullanılan ürünleri sergiliyor.

Katılımcıların suça maruz kalmamaları için bilinçlendirme faaliyetleri yapılıyor. Olay yeri delil avcısı oyunu ile başta gençler olmak üzere tüm ziyaretçilere oyunla yarışma yaptırılarak polis-halk ilişkisinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Stantta sergilenen yerli ve milli olan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ismi verilen lazerli bomba imha drone'u "EREN" de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Festivalde, TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın da bulunduğu Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşları yer alıyor.

Atak helikopteri, Gökbey, İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar ile TÜMOSAN Zırhlı Personel Taşıyıcısı da festival alanında sergileniyor.

4 gün sürecek festival, her gün 11.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.