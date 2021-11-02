Son dakika... Sinyal Operasyonu kapsamında şu ana kadar 70 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi: EGM KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Sinyal Operasyonu kapsamında şu ana kadar 70 kişi gözaltına alındı, bin 145 adet kaçak cep telefonu, 7 kilogram toz esrar ele geçirildi.
EGM KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Sinyal Operasyonu kapsamında şu ana kadar 70 kişi gözaltına alındı, bin 145 adet kaçak cep telefonu, 7 kilogram toz esrar ele geçirildi.
-İHA-
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