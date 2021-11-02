Son dakika... Sinyal Operasyonu kapsamında şu ana kadar 70 kişi gözaltına alındı

EGM KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Sinyal Operasyonu kapsamında şu ana kadar 70 kişi gözaltına alındı, bin 145 adet kaçak cep telefonu, 7 kilogram toz esrar ele geçirildi.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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