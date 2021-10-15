Emniyetten 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri uygulaması - Haberler
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Emniyetten 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emniyetten 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 6-8 Ekim tarihleri arasında emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 6-8 Ekim tarihleri arasında emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 6-8 Ekim tarihleri arasında emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Uygulamada 16 bin 916 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 98 araçta ise çocuk bağlama kemerinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. - ANKARA

Emniyetten 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri uygulaması

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