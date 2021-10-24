EĞİTİMLERİMİZ SÜRÜYOR

Belediyemiz, bünyesindeki personele yönelik eğitimlere devam ediyor.

Belediyemiz, hizmet kalitesini arttırmak ve hizmette dışa bağımlılığı minimuma indirmek amacıyla personeline yönelik hizmet içi eğitimlere devam ediyor.

Son olarak Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından çeşitli müdürlüklerde çalışan personele yönelik 'Temel bilgisayar Eğitimi' verildi. Gerçekleştirilen eğitim programı hakkında bilgi veren yetkililerimiz, "Belediyemizin hizmet alımında dışa bağımlılığını minimuma indirmek amacıyla Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından çeşitli müdürlüklerde görevli personellerimize, Temel Bilgisayar Eğitimi verildi" dedi.

Yetkililerimiz ayrıca, bu tür eğitimlerin zamanla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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