Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı'ndaki eğitim çalışması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hamza Soydan'ın (49) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

SİVAS (DHA) - SİVAS İl Jandarma Komutanlığı'ndaki eğitim çalışması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hamza Soydan'ın (49) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Hamza Soydan, dün sabah saatlerinde eğitim faaliyeti sırasında rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Soydan, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Soydan, burada müdahalelere kurtarılamadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Soydan için hastane önünde tören düzenlendi. Memleketi Osmaniye'ye götürülen Soydan cenazesi, Belediye Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Törene eşi Banu, çocukları Rabia ve Mislina, yakınları ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Soydan'ın eşi çocukları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bir yakını ise tabutu öperek asker selamı verdi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Soydan'ın naaşı, asri mezarlıkta toprağa verildi.


Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri
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