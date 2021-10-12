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Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

Sivas'ta eğitim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hamza Soydan (49), memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta eğitim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hamza Soydan (49), memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Törende eşi Banu Soydan ile kızları Rabia ve Misline, Uzman Çavuş Hamza Soydan'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hamza Soydan, eğitim sırasında kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının fark etmesi üzerine Soydan, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzman Çavuş Hamza Soydan, kurtarılamadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Soydan için hastane önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Soydan, memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Öğle saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Uzman Çavuş Hamza Soydan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilerek musalla taşına konuldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan uzman çavuşun Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Hamza Soydan, Asri Mezarlıkta dualar edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törende eşi Banu Soydan ile kızları Rabia ve Misline, Uzman Çavuş Hamza Soydan'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bazı yakınları da "kardeşim gitti" diyerek tabutun başında feryat etti. - OSMANİYE

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

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Haber: Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi - Haberler
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