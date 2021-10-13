Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvence Çalıştayı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvence Çalıştayı

Habermetre - Haberler | Toplum
Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvence Çalıştayı

Genel Müdürümüz Sayın Abdullah SÜSLÜ ve Öğrenci İşleri ve Ar-Ge Daire Başkanı Fatih KIRATLI'nın açılış konuşmaları ile başlayan Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvence Çalıştayı çevrim içi ortamda iki gün boyunca devam edecektir.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Genel Müdürümüz Sayın Abdullah SÜSLÜ ve Öğrenci İşleri ve Ar-Ge Daire Başkanı Fatih KIRATLI'nın açılış konuşmaları ile başlayan Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvence Çalıştayı çevrim içi ortamda iki gün boyunca devam edecektir. Çalıştay süresince; Litvanya'dan Yüksek Öğrenimde Kalite Değerlendirme Merkezi Direktörü Nora SKABURSKIENE, Portekiz'den Eğitim Müfettişliği temsilcisi Helder GUERREIRO ile Belçika'dan Federal Kamu Hizmeti Politikası ve Federal İdarenin Destek Eğitim Enstitüsü Anahtar Becerileri Geliştirme Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Başkanı Peter VANDENBRUAENE tarafından Avrupa Birliğinde Kalite Güvence alanında yaşanan gelişmeler, kalite güvence alanında iyi uygulamalar, okul değerlendirme, dış ve iç değerlendirme, eğitim ve program akreditasyonu ile akreditasyonun kalite güvence ilişkisi konularında sabah ve öğleden sonra iki ayrı oturum olmak üzere iki gün süresince gerçekleştirilmekte olan oturumlarda sunum ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.

AB alan uzmanlarının sunumları ve bu sunumlar üzerinde soru-cevaplar, açıklamalar ve görüşlerin alınması formasyonunda gerçekleştirilen ve anlık çeviri imkanı sunulan çalıştaya Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü paydaşları olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖKAK ve MYK'dan uzmanlar, çeşitli üniversitelerimizden akademisyenler, Bakanlığımız eğitim ve öğretim birimlerinden şube müdürleri ve uzmanlar, Bakanlığımız il Milli eğitim müdürlükleri ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinden il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, özel öğretim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel öğretim kurum temsilcileri ile Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından katılım sağlanmaktadır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Caner Erkin Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvence Çalıştayı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:59:32. #1.12#