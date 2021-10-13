FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Genel Müdürümüz Sayın Abdullah SÜSLÜ ve Öğrenci İşleri ve Ar-Ge Daire Başkanı Fatih KIRATLI'nın açılış konuşmaları ile başlayan Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvence Çalıştayı çevrim içi ortamda iki gün boyunca devam edecektir. Çalıştay süresince; Litvanya'dan Yüksek Öğrenimde Kalite Değerlendirme Merkezi Direktörü Nora SKABURSKIENE, Portekiz'den Eğitim Müfettişliği temsilcisi Helder GUERREIRO ile Belçika'dan Federal Kamu Hizmeti Politikası ve Federal İdarenin Destek Eğitim Enstitüsü Anahtar Becerileri Geliştirme Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Başkanı Peter VANDENBRUAENE tarafından Avrupa Birliğinde Kalite Güvence alanında yaşanan gelişmeler, kalite güvence alanında iyi uygulamalar, okul değerlendirme, dış ve iç değerlendirme, eğitim ve program akreditasyonu ile akreditasyonun kalite güvence ilişkisi konularında sabah ve öğleden sonra iki ayrı oturum olmak üzere iki gün süresince gerçekleştirilmekte olan oturumlarda sunum ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.

AB alan uzmanlarının sunumları ve bu sunumlar üzerinde soru-cevaplar, açıklamalar ve görüşlerin alınması formasyonunda gerçekleştirilen ve anlık çeviri imkanı sunulan çalıştaya Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü paydaşları olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖKAK ve MYK'dan uzmanlar, çeşitli üniversitelerimizden akademisyenler, Bakanlığımız eğitim ve öğretim birimlerinden şube müdürleri ve uzmanlar, Bakanlığımız il Milli eğitim müdürlükleri ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinden il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, özel öğretim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel öğretim kurum temsilcileri ile Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından katılım sağlanmaktadır.

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