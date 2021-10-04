Eğitim Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin Hazırlıklara Başladı - Haberler
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Eğitim Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin Hazırlıklara Başladı

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Eğitim Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin Hazırlıklara Başladı

PAÜ Eğitim Fakültesi'nde "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında her yıl öğrenciler tarafından yapılan ve sergilenen projeler için güz dönemi hazırlıkları başladı.

PAÜ Eğitim Fakültesi'nde "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında her yıl öğrenciler tarafından yapılan ve sergilenen projeler için güz dönemi hazırlıkları başladı. Engin Aksel Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Kudret Aykırı ile dersi yürüten öğretim elemanları katıldı.

PAÜ, YÖK tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl Topluma Hizmet Uygulamaları projeleri ile Türkiye üçüncülüğünü elde etmişti. Sosyal sorumluluk projeleri ile her yıl insanlara dokunan ve gönüllerde yer edinen PAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, bu yıl da çevrimiçi ya da yüz yüze olarak okul, dernek, vakıf, sağlık merkezi, bakımevleri olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içinde çalışarak sıralamasını daha yukarılara çıkarmayı hedeflemekte.

Projeler, yıl sonunda düzenlenecek "Topluma Hizmet Uygulamaları" sergisinde kamuoyu ile paylaşılacak.

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