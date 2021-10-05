Eğitim Fakültesi Engellerin Önüne Geçmek İçin Toplandı

Engin Aksel Konferans Salonu'nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, Fakülte Engelli Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Tıkıroğlu, öğretim elemanları ve engelli öğrenciler katıldı.

Fakültede öğrenim gören engelli öğrencilerin yaşadığı sorunlar ve çözümlere yönelik toplandıklarını belirten Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, bu yönde atılacak adımlar için sıkça bir araya geleceklerini ve engellerin önüne geçmek istediklerini söyledi.

Fakülte Engelli Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Tıkıroğlu ise "Engelli Öğrencilerin Eğitim Öğretim Ortamında Desteklenmesi" konulu bir seminer verdi. Tıkıroğlu, konuşmasında erişilebilirlik, eğitime erişilebilirlik, ülkedeki yasal düzenlemeler, üniversitelerin sorumlulukları, öğrencilerin ders ve sınavlarda uyarlama talepleri konularında açıklamalarda bulundu. Tıkıroğlu, danışman ve öğretim elemanlarına yönelik önerilerde bulunarak semineri sonlandırdı.

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