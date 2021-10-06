Eğitim Fakültesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğitim Fakültesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Eğitim Fakültesi

Başlama Tarihi : 06. 10. 2021 - Bitiş Tarihi : 31. 12. 2021Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika ProgramıÖn Başvuru DuyurusuEğitim Fakültesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılması planlanmaktadır.

Başlama Tarihi : 06. 10. 2021 - Bitiş Tarihi : 31. 12. 2021Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika ProgramıÖn Başvuru DuyurusuEğitim Fakültesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılması planlanmaktadır. Bu programa başvurular için mezun öğrencilerden ön talepler alınarak alan kontenjanlar belirlenecektir. Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yönetmelik esaslarına göre ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olanakları dahilinde bu ön başvurulara göre kontenjanlar belirlenip en kısa sürede ilan metni duyurulacaktır. Öğretmenlik Uygulamasının dönem içinde yetişmemesinden kaynaklı Bahar döneminde öğrenci alımı yapılacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimine başvuracak mezun adayların aşağıda linkte yer alan formda istenen bilgileri 17. 10. 2021 tarihine kadar tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Bu form kesin kayıt anlamı taşımamakta, ön talep ve kontenjanların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili ön başvuru formu içinNot: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı iki dönem halinde uygulanacaktır. YÖK'ün belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ücret 3678 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret iki taksit halinde ödenecek olup, kesin kayıt sırasında 1839 TL (ilk taksit), ikinci dönem başında da 1839 TL (ikinci taksit) ilan edilen hesaba yatırılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Sergen Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eğitim Fakültesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:06:44. #1.11#