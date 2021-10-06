Eğitim Fakültesi

Başlama Tarihi : 06. 10. 2021 - Bitiş Tarihi : 31. 12. 2021Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika ProgramıÖn Başvuru DuyurusuEğitim Fakültesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılması planlanmaktadır. Bu programa başvurular için mezun öğrencilerden ön talepler alınarak alan kontenjanlar belirlenecektir. Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yönetmelik esaslarına göre ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olanakları dahilinde bu ön başvurulara göre kontenjanlar belirlenip en kısa sürede ilan metni duyurulacaktır. Öğretmenlik Uygulamasının dönem içinde yetişmemesinden kaynaklı Bahar döneminde öğrenci alımı yapılacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimine başvuracak mezun adayların aşağıda linkte yer alan formda istenen bilgileri 17. 10. 2021 tarihine kadar tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Bu form kesin kayıt anlamı taşımamakta, ön talep ve kontenjanların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili ön başvuru formu içinNot: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı iki dönem halinde uygulanacaktır. YÖK'ün belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ücret 3678 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret iki taksit halinde ödenecek olup, kesin kayıt sırasında 1839 TL (ilk taksit), ikinci dönem başında da 1839 TL (ikinci taksit) ilan edilen hesaba yatırılacaktır.

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