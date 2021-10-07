Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi, okullara yardımcı personel desteği istiyor - Haberler
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Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi, okullara yardımcı personel desteği istiyor

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi, okullara yardımcı personel desteği istiyor

Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, okullardaki yardımcı personel ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi gerektiğini bildirdi.

NİĞDE (AA) - Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, okullardaki yardımcı personel ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Orhan, sendika binasında yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığının giderilmediğini ileri süren Orhan, şunları kaydetti:

"TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamıyor. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır."

Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi, okullara yardımcı personel desteği istiyor

Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi, okullara yardımcı personel desteği istiyor

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
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