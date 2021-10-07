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Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesi, okullara yardımcı personel desteği istiyor

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesi, okullara yardımcı personel desteği istiyor

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyüp Değer, okullardaki yardımcı personel ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi gerektiğini belirtti.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyüp Değer, okullardaki yardımcı personel ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi gerektiğini belirtti.

Değer, sendika binasında yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması gerektiğini aktardı.

"Eğitim-öğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerini dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazla önem taşıyor." diyen Değer, yüz yüze eğitimdeki kararlılığın personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmesini istediklerini kaydetti.

Değer, şu ifadeleri kullandı:

"Temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir. Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetler, okul-aile birlikleri tarafından veya Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir. Böylelikle okul idarecilerinin ve öğretmenlerin asli işi olan eğitime ve öğretime tam olarak odaklanmaları sağlanmalıdır."

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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