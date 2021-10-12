Eğitim-Bir-Sen 6 Nolu Şube Beypazarı İlçe Temsilciliğinden Kaymakamımıza Ziyaret

Eğitim-Bir-Sen 6 Nolu Şube Beypazarı İlçe Temsilcisi Sayın Ali ORHUN ve yönetimi Kaymakamımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Eğitim-Bir-Sen 6 Nolu Şube Beypazarı İlçe Temsilciliğinin çalışmaları hakkında bilgi veren Ali ORHUN ve yönetimine Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

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